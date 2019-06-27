再生水去化、災害因應有疑慮 「二林精機園區」環評再卡關

2019-06-27 17:40

〔記者劉力仁／台北報導〕環保署今天審查彰化「二林精密機械產業園區」環評案第3次初審，環團批評當地為土壤液化區、地層下陷、有淹水之虞，選址錯誤，彰化縣政府強調將以增加滯洪功能因應，但環評委員對再生水去化、災害因應淹水防範多所疑慮，要求彰化縣政府補件再審。

「二林精密機械產業園區」位於彰化縣二林鎮北側台糖萬興農場內，總面積352.82公頃，其中產業面積212.26公頃，規劃引進精密機械元件、機械零組件、機電系統、工具機等相關產業。2014年進入二階環評，去年9月進行專案小組第1次初審，今年1月第2次初審會議，環評委員建議大會不應開發。3月份環評大會中大批彰化民眾北上陳情，彰化縣長王惠美親自到場，全案最後雖未通過，但也未遭否決，被裁定退回專案小組，保留一線生機，今天進行第3次初審。

環團指出，當地地層下陷每年達3至5公分，又是易淹水區、承受沙害、土壤液化等問題，而且彰化待租售的工業區土地甚多，若要發展應該優先使用鄰近閒置土地，而非犧牲農地。環團也憂心，若難以管控引進產業屬性，彰化農地恐有污染之虞，也威脅到糧食安全。

此外，目前彰化縣待租售的工業土地高達240公頃，緊鄰本案的中科二林園區占地631公頃，出租率僅有3.67%，代表中科二林還有600多公頃的土地閒置，所以彰化縣政府表示當地產業急需土地說法不成立。

環評委員對於開發單位承諾廢水全回收，但水平衡計算方式有疑問，每天產生7000噸的再生水數量龐大，園區外廠商也不一定願意使用再生水，未來再生水去化恐生問題，；對於滯洪池規劃、開發後淹水影響及對策、極端氣候災害因應措施、空污增量抵換執行方式及查核機制、重金屬影響及對策多有疑義。

彰化縣政府解釋，土壤液化問題會納入開發成本、開發商也會評估是否進駐，選址雖不是最完美，但這個地區面積最大及完整、私有土地不多，便於開發。利用滯洪池降低淹水面積，再生水使用部分，大多用於澆灌，配合機關需求進行友善用途，不會用於人體接觸用水。

環評委員最後要求彰化縣府補充滯洪及補注地下水功能分析，面對極端氣候變遷及其災害因應措施、如何加強輔導鍋爐燃料改用天然氣、再生水使用加以說明，補件再審。

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