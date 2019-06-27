小公園 大代誌 佳里連3年辦公民審議

2019-06-27 20:20

〔記者楊金城／台南報導〕「特色公園在我佳」，台南佳里區公所今年再次引進公民審議精神，以「我居住的佳里．你心中的體育公園」為議題，邀請民眾一起討論、一起提案、一起投票，攜手打造佳里體育公園新樣貌，讓公園更貼近在地人的需求。

公所將在明天召開提案說明會，說明「特色公園在我佳」的公民審議提案徵件，7月14日、20日下午2點在佳里區六里聯合活動中心及佳里區羽球館舉辦兩場住民提案大會，8月8日至8月13日由民眾投票選出心中最理想的方案，得票最高的兩個方案將由公所提報計畫向市府爭取經費執行。

佳里區公所前年首次辦理公民審議參與式預算計畫「文化圓夢北佳里．幸福共同來完成」，票選出「北門區之最，北佳里最美」、「禮化段舊鐵道活化計畫」、「社區入口印象─茶話家常」三案，由公所與提案民執行，完成北佳里社區營造。去年舉辦人文咖啡館介紹公民審議。

今年是第三年公民審議提案。佳里體育公園佔地約36公頃，有羽球館、網球場、籃球場、體育館和開放式草坪，是戶外音樂會、展演和區民運動、休憩的重要空間。

佳里區長朱雅宏說，公所推動公民審議「我居住的佳里．你心中的體育公園」，可以提升居民對公共事務的關心，並具體化落實，打造更美好的公園。

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