吃一點點就飽還變瘦 這種病找上門

2019-06-27 20:09

〔記者林惠琴／台北報導〕一名70多歲婦人長期有貧血症狀，且胃口不佳，只要吃一點點就覺得很飽，短短半年的時間，體重從48公斤瘦到41.7公斤，甚至無法出門活動，直至健檢的血液常規檢查異常，進一步就醫發現，原來罹患「慢性淋巴性白血病」。

高雄長庚醫院血液腫瘤科醫師、血液病學會理事王銘崇也表示，該名婦人就醫時，還有腹部腫脹的情形，脾臟從正常約100公克腫脹至約1000公克，相當於是增加10倍，巨大如大金煌芒果，所幸經過單株抗體合併口服化療藥物治療後，病情終獲控制，體重也恢復正常。

罹慢性淋巴性白血病

王銘崇指出，慢性淋巴性白血病是一種淋巴細胞癌化、且異常增生的惡性淋巴腫瘤，好發於60歲以上銀髮族，每年台灣新增病例數約150至200人，平均年齡約66歲，但早期症狀不明顯或不具特異性，許多人是健檢意外發現白血球過高或淋巴結腫大而求診發現。

王銘崇說明，慢性淋巴性白血病有常見7大症狀，包含無法解釋的體重降低（半年內下降1成以上）、不明原因的反覆發燒、夜間盜汗、淋巴結腫脹、全身倦怠、食慾不振、全身乏力，由於症狀容易與衰老症狀混淆，民眾應提高警覺。

王銘崇強調，慢性淋巴性白血病的治療原則主要是無症狀先追蹤，有症狀才治療，治療目標為延長疾病無惡化存活期與提高存活率，現行治療方式主要包含化學治療、注射型單株抗體治療、標靶治療等3大類，可依疾病進展、個人需求與醫師討論適合的個人化療程，但千萬別恐懼、疏忽而耽誤黃金治療期。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法