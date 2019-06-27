大學指考7/1登場 新北4個考場周邊紅黃線開放停車

2019-06-27 16:18

〔記者何玉華／新北報導〕大學指考將於7月1日至7月3日舉行，新北市交通局考量考生家長的接送需求，針對新北高工、新莊高中、華僑高中、永平高中等考場周邊部分道路紅、黃線及人行道，開放汽機車停放。

新北巿考場學校共有5校，分別是華僑高中、新北高工、新莊高中、新北高中及永平高中；除新北高中周邊已有劃設停車格，且學校對面有兩處停車場，沒有開放紅黃線及人行道給汽機車停放外，其餘4校周邊都開放。

交通局交通管制工程科科長李友欽表示，開放停車的範圍包含：新北高工周邊的明德路1段清水路至青雲路間，開放往西單側紅線路邊停車；明德路2段學府路至金城路間，開放往西單側紅線路邊及人行道機慢車停車。

新莊高中周邊，開放中平路133號文藝中心至135號新莊高中，紅線汽車停放；新莊高中前人行道樹欉間機車單排停放。

華僑高中周邊，開放大觀路1段30號至32號間約200公尺區域，紅黃線停車。永平高中周邊，開放仁愛路永貞路口至永平路口段，紅線停車。

李友欽提醒，在路口10公尺、公車站、消防栓及明顯有妨礙他人、車通行的處所，仍禁止停車；紅黃線雖開放停車，仍應順向靠邊停放，禁止併排停車；人行道部分，限停機慢車，並以斜向停放一列為限，且應保持1.8公尺以上人行空間。

他強調，大考期間開放試場周邊紅、黃線及人行車道停車，是為方便臨時接送考生，若需長時間停車，仍應停放於周邊停車場或路邊停車格；因各試場均臨近捷運站或公車站，考生及陪考親友可利用搭乘大眾運輸前往試場，方便又省時。

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