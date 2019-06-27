客家界最高榮譽！ 朱真一、林光華獲客家貢獻獎

2019-06-27 16:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕客家領域最高榮譽「客家貢獻獎」，今公布得獎名單，最高榮譽終身成就獎由長期於美國提倡及推動客家台灣語言歷史文化，有卓著聲望的朱真一，以及客家運動先驅、前立委林光華共同獲得，此外金曲獎客家客手林生祥也獲得傑出成就藝文類獎項，預計得獎者將擇期由總統親自頒獎。

「客家貢獻獎」已舉辦第8屆，由海內外客家傑出人士角逐終身貢獻獎、傑出成就的研究發展類、傑出成就藝術文化類、傑出成就公共推廣類等獎項。客委會主委李永得說，大家都非常優秀，但難免有遺珠之憾，不過他要對所有在客家事務上努力的人表達敬意，也期許大家能夠持續投入關注客家文化推廣。

獲得「終身貢獻獎」的朱真一，長期在美國提倡及推動客家台灣語言歷史文化，在報紙闢客家專欄，並出版數本客家書籍，積極於北美各地客家社團舉辦演講，推廣台灣客家文化、語言、歷史等，首創台灣文學營並成立「客家台灣文化獎」，頒獎給對客家文化有貢獻之人士及團體，盡心全力支持客家研究及推廣客家文化。

同為「終身貢獻獎」得主的林光華，從1988年就發起「還我客家母語運動」，跑遍全台演講，呼籲客家人重拾母語，面對客語斷層危機，並全力支持客家運動代表性刊物《客家雜誌》。擔任立法委員期間，積極推動客語相關之修法及立法，對國家及社會有重要貢獻及影響。

獲得「傑出成就獎－研究發展類」是客家語文研究先行者楊政男，他投入於客家語言研究、鑽研客語文字，編寫客語字辭典，其所編撰的客語字辭典深受許多專業研究者的喜愛，奠定客家語文的傳承。

「傑出成就獎－藝術文化類」則有4位得主，分別是鍾雲輝客家八音團、攝影家謝其煚、音樂工作者賴仁政、歌手林生祥等。鍾雲輝客家八音團，有感於客家八音有逐漸失傳的危機，協助學校成立八音社團，不間斷地透過傳統的客家音樂，指導年輕藝生，傳承客家八音與客家人之間的傳統文化。

而謝其煚是以相機記錄水牛、稻田、農耕以及諸多客家文化，用相片記錄的時間長達一甲子，拍照底片多達11萬張，其許多作品還受到台灣博物館典藏。賴仁政則致力於推動灣客家傳統音樂的工作，積極扭轉各界對於客家傳統山歌刻板印象，讓客家山歌增加新的風貌，深受各界好評與贊同。林生祥則將在地文化與西方音樂調合，創作出獨樹一格的台灣新民謠，並深耕於客家、兒童與青少年的音樂教育。

「傑出成就獎－公共推廣類」得主分別為，西班牙台灣客家會創會會長黎萬棠及邱淑治。黎萬棠長期在西班牙僑居地熱心僑務，不只長期在多國促進在地客家文化的發展及推廣，去年並以西班牙文翻譯客家文學作品，讓不同文化語系的人更了解及認識客家。而邱淑治則積極規劃客家歌曲演出活動、振興客家語言文化，並將客家音樂與打擊樂團結合，並深入台灣各客家鄉、鎮市進行巡迴義演活動。

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