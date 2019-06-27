霧社事件古戰場 公告為全台第一處史蹟類文資

2019-06-27 16:04

〔記者謝介裕／南投報導〕仁愛鄉「霧社事件．馬赫坡古戰場-Butuc （一文字高地）暨運材古道」，經地主孔明德同意由南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會提報後，南投縣原住民族文化資產審議會歷經2次會議審議，最後決議通過登錄為「史蹟」，今特別依法公告成為「文化資產保存法」於2016年修法完成以來，全台第一處的「史蹟」類文化資產。

南投縣政府文化局指出，「馬赫坡造材所」係當年興建霧社小學日式宿舍及修繕霧社公學校的寄宿舍等木材來源，當時負責召集搬運工的日警岡田竹松巡查，原以為原住民的腳程，一天就可搬運到霧社，雖然族人用麻布包著、墊著，但直角狀銳利的檜木在搬運時仍會讓肩膀脫皮流血，且從造材所出發為陡峭的下坡路段，扛著長約12尺、寬約4寸的檜木柱，又不能損傷建材的情況下，必須小心翼翼地扶著木杖慢慢走，往往需要在半路過夜，導致1天的工資分為2天發，1天只有20錢，大家都認為是日警剋扣工資，也是種下霧社事件發生的原因之一。

1930年（日治昭和5年）10月27日的霧社事件戰場遍布抗日6部落、霧社街區及霧社山區，並分4條路徑挺進，其中的馬赫坡戰線，日軍於同年11月1日對馬赫坡社進行正面攻略，在安達大隊長的率領下，於11月5日清晨開始採取行動，在馬赫坡社東方「西茲西庫」的連綿山脊，海拔約1300公尺的高地，構築數處掩堡，並於同日下午佔領可俯視抗日族人的據點馬赫坡岩窟方面的突角點「一文字高地（賽德克語：Butuc）」。

安達大隊接到確保固守命令後，第3中隊在「一文字高地」稜線上展開包圍與突擊，經過約3小時的激烈交戰，日方戰死15名、負傷21名，被搶去輕機關槍2把、手槍1把及三八式步槍17支、步槍子彈2200顆，損失可說相當嚴重。

文化局說，馬赫坡古戰場在2次霧社事件以前，為賽德克族德克達雅群（Tgdaya、霧社群）的傳統領域，然而，他們在事件後被遷村至川中島（今清流部落），現居於此區域的則為都達群（Toda）和德魯固群（Truku）。

為尊重歷史現場及呈現賽德克族主體性，保留馬赫坡古戰場-Butuc，對外除了讓人理解日本理蕃的歷史，對賽德克族內部來說，也別具歷史記憶及文化傳承的重要意義，日後也會將目前被雜草掩沒的戰壕及防禦用的砌石墻逐一整理出來，進而獲得更好、更完整的保護。

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