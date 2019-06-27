21年社工經歷救援受虐兒少 陳秀紋獲表揚

2019-06-27 15:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天舉行模範公務員及績優人員頒獎典禮，在社會局家庭暴力暨性侵害防治中心服務21年的社工督導員陳秀紋，拯救許多疑似受虐兒少及婚姻受暴者，曾遭受言語恐嚇及人身安全威脅，但她無怨無悔，至今對工作充滿熱忱，只希望阻止更多悲劇發生。

陳秀紋表示，以前從未想過當社工，就讀專科時，家庭因經濟問題常發生衝突及爭吵，當時她遇到一位就讀實踐大學社會工作學系的學姊，向學姊商借心理學、輔導方面書籍，進而產生興趣，後來插大考取實踐社工系，原本對未來有些迷惘，直到在台北縣政府婦幼中心（家暴中心前身）實習，從此立定人生志向。

陳秀紋說，過去中心人力不足，僅5位社工、1位督導員，負責全市12歲以下兒少案件，經常半夜出勤，還得遭受家長的言語恐嚇，例如：「下班小心點」、「我知道你長什麼樣子」、「你會有報應」等，甚至有次家訪時，1位個案的父親只穿1條內褲就應門，讓她嚇得趕緊找理由逃走。

談到印象深刻的個案，陳秀紋回想10多年前曾有1件6、7個月大的嬰兒被通報疑似「嬰兒搖晃症」，造成顱內出血，當時家長指稱小孩自己玩玩具不小心打傷頭，又改口孩子從床上摔下來，但她發現嬰兒身上有舊傷，懷疑受虐，進行緊急安置，後來證實個案父親有婚姻暴力紀錄，夫妻因此離婚，孩子最後由親屬安置照料，重回家庭溫暖。

陳秀紋說，曾經感到身心俱疲，萌生「不想做」的念頭，但有家人的支持及同事鼓勵，她告訴自己，所有事情總會過去，困難終能克服，最重要的是保有工作熱忱，及時救援受虐兒少或受暴者，讓她獲得快樂及成就感。

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