不一樣的課程！台師大教授帶碩博生 前進香港跳船求生

2019-06-27 14:25

〔記者林曉雲／台北報導〕很不一樣的課程！台灣師範大學教授謝智謀，帶領12位公民教育與活動領導學系碩博班學生，近日前往香港外展訓練學校，進行5天「帆船課程」，除了要學習駕駛帆船之外，還演練帆船失去動力，學生跳船求生，再自行造伐划回營地，考驗團體成員的戶外活動技能，更考驗團體在困頓環境中，如何共同面對問題和提出有效解決方法。

成員專業橫跨戶外、童軍、體育和學務等領域，年齡層從20幾歲到50幾歲，職業從大學講師、中學主任、小學老師與學生輔導員，多樣化的團體成員，完成各樣挑戰任務。謝智謀教授說明，Outward Bound是1941年在英國威爾斯創立外展訓練學校，Outward Bound英語原文是一個航海術語，是指船隻離岸出發，而Outward Bound School則採納其精神：不斷探索，鼓勵和幫助大家發掘自我潛能，挑戰極限，從而推己及人，幫助社會上其他有需要的人士。

學生們從認識和整理裝備開始，進一步熟悉開放海域、認識帆船構造、航行基礎原理、啟航與停泊等知識技能，並在西貢海、牛尾海與糧船灣海等3個海域進行航行練習，由參與學生輪流擔任船長負責掌舵，其他學生配合進行操作練習，夜間則於附近港口停泊野營。

第3天在指導員陪伴下，團隊成員自行進行地圖判讀、航線規劃、分工並駕駛帆船帶著團隊前往目的地，期間面對船隻失去動力的突發狀況下，團隊成員利用最短時間整理好裝備，帶著裝備跳入海中游上陸地，再徒步旅行前往下一個紮營點， 隔天再利用簡單的工具自力造筏，帶著所有的裝備與團隊成員划回營地。

謝智謀表示，領導者是團體動力形成的關鍵，包含放下身分、知道分寸，在界線之中為團隊創造空間，承認自己的軟弱與團隊共同承擔經驗。學生則開玩笑說，小謀老師為了避免自己暈船，上船後在夾板上面盡量都是保持躺著的姿勢，但還是讓學生們有很大的安全感，只要一有狀況或任務，老師都會立刻彈坐起來！

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