南市先示範推動私幼公共化卻受「懲罰」？教育局長發聲

2019-06-27 14:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕六都「私幼準公共化」補助8月上路，可是南市率先推動私幼公共化示範城市，卻因中央補助政策要求經費控管，等於是補助經被壓縮，南市教育局長鄭新輝今（27）日無奈說，「先做的反而先受懲罰」，盼望中央能夠以外加補助方式，給地方公平合理對待。

鄭新輝指出，中央補助六都經費作法是要求先控管一半經費，餘額補助8成，台南市控管5.9億元、台北市11.8億元，桃園市1.3億元，台中市9.5億元，高雄市1.4億元，新北市2018年沒有編列預算（只補助弱勢家庭）就未被控管，等於是8成補助全到位，對於其他有先推動的城市而言，不盡公平合理。

鄭新輝說，台南市是最先推動私幼公共化的模範城市，先編經費先做，但在六都財力中又相對最弱，中央補助作法尤其對南市衝擊最大，反而優先受懲罰，基於照顧台南家長的立場，他必須挺身發聲，盼望中央另以外加方式補助地方，「先行者不要變成先受懲罰者」。

配合中央少子女化對策計畫，台南推動全市符合合作要件的私立幼兒園加入準公共幼兒園行列，自5月20日開放申請迄今已有51家園所簽約，共計提供4634名核定招收幼兒數。

南市教育局表示，公幼、非營利及準公共幼兒園之收費將於今年8月1日起由政府協助家長支付部分費用，公立幼兒園2至5歲皆免學費，非營利幼兒園家長每月負擔不超過3500元，準公共幼兒園家長每月負擔不超過4500元，第3名以上子女每月最高只負擔3500元，低收及中低收家庭子女就讀則完全免繳費用，對家長是一大福音。

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