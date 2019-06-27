睡覺不自覺揮舞手腳 小心是巴金森氏症前驅症狀

2019-06-27 13:23

［記者王秀亭／台東報導］台東一名中年婦人長期受頭痛之苦，醫師進一步詢問竟是老公睡覺會不自覺揮舞手腳、踢打枕邊人造成，台東馬偕醫院神經科醫師林慧琦表示，這是巴金森氏症前驅症狀「快速動眼期睡眠行為障礙」，經治療後，夫妻倆終於可以擁有良好的睡眠品質。

林慧琦說，這名50多歲的婦人3個月前因頭部顳葉長期緊繃疼痛，前來看診，原來是壓力性頭痛，詢問其壓力來源時，婦人才道出多年來每天晚上睡覺睡到一半時，老公就無意識地拳打腳踢，常被踢到驚醒、痛醒。

婦人以為老公揮舞手腳是睡眠時的自然反射，雖然困擾多年，卻無可奈何，林慧琦安排婦人的老公就醫診斷，並給予肌肉穩定藥物後，夫妻倆如今已可以安然入睡，未來會進一步進行腦部掃描，確認是否為腦部多巴胺不足所致。

林慧琦指出，巴金森氏症是一種慢性神經退化疾病，初期易有嗅覺減低、睡眠障礙症狀，快速動眼期睡眠行為障礙常被民眾誤認為睡眠自然現象而忽略，是人在睡眠進入快速動眼期時，無法像正常人般抑制肌肉活動，導致患者會將夢境「演」出來，四肢便會不自主揮動，枕邊人常因此受傷，甚至骨折。

林慧琦說，快速動眼期睡眠行為障礙患者中，有40%在10至20年後發生神經退性性疾病，若能及早發現並確認是否為巴金森氏症前驅症狀，及早給予藥物治療，就能延緩退化的速度。

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