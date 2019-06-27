35種珍稀兩棲與爬蟲類動物 海科館特展見

2019-06-27 12:50

〔記者林欣漢／基隆報導〕國立海洋科技博物館從今天起到10月27日舉辦「登陸。作戰-兩棲爬蟲動物特展」，展出35種珍稀兩棲與爬蟲類動物，從物種的演化史述說起，簡介兩棲爬蟲的多樣世界與當今面臨的生態危機。

海科館表示，展區分為時光隧道區、兩棲動物展示區、池沼濱水區、重回海洋區、稱霸陸地區、攝影展與標本文物區、保育教育區、活動區等，以生態棲地為背景，從遠古活化石魚類、兩棲類、蛙類、水棲爬蟲與陸棲爬蟲類的過程，搭配標本、化石、攝影作品及傳統兩棲爬蟲類等文化意象，規劃淺顯易懂的生態之旅。

展出的動物包括龍魚、恐龍魚、魟魚、火箭魚、彈塗魚、肺魚、六角恐龍（蠑螈）、台灣青蛙、角蛙、霸王角蛙、海蟾蜍、樹蛙、澤巨蜥、鱷龜、擬鱷龜、楓葉龜、側頸龜、蛇頸龜、鱷魚、豬鼻龜、岩岸島蜥、鱷蜥、陸龜、球蟒、豹紋守宮、鬃獅蜥、草原巨蜥、高冠變色龍、巴西龜、綠鬣蜥、犀牛鬣蜥、食蛇龜等。

展覽期間搭配兩棲爬蟲動物專家及專業導覽人員引領的親子體驗DIY及動物觀察體驗活動，並有海洋科技博物館研究人員所舉辦的專業演講。展示日期從今天起到10月27日，暑假期間不休館，展場主題館1樓特展廳，延長營運至晚上8點。

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