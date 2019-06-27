痛斥北市聯醫暴力扣薪 基層員工要柯P踹共

2019-06-27 12:24

〔記者林家宇／台北報導〕台北市聯合醫院企業工會今早於北市議會召開記者會，指控聯合醫院在未告知工會及員工的情況下，竟大砍基層基層人員績效獎金，金額最多達4000元。聯醫強調，績效獎金與薪資是兩件事，員工薪資並沒有被減扣，目前所提撥的獎金，也只是顧及今年盈餘可能不如以往才暫減，若結算時情況改善，便會補發。

北市聯醫工會表示，本月5日領薪時，發現全院非醫師員工的績效獎金實質遭扣1千至4千元不等，計算獎金的「點值」從120元大砍到70元，等同獎金被打了6折，且事前無任何通知及公告，僅在工會立即發公文反映後才舉辦說明會，但說明會也僅是向員工「告知」這項決定，甚至要大家共體時艱、做功德，員工表達訴求也屢遭打斷，批評聯醫此舉是「一小群人決定數千人的命運」，舉牌高喊「反對暴力扣薪」、「柯P踹共」。

聯醫工會監事王姿涵指出，聯醫的盈餘有三分之一被納入俗稱「小金庫」的醫院統籌費用，不但因用途繁複難以監督，也會直接擠壓到應該分配給員工的盈餘。

工會理事魏境含表示，聯醫員工遍布北市8個院區，守護市民健康，包括長照2.0、石頭湯計畫等政府政策，員工都競競業業把業務辦好，如今績效獎金不減反增，做越多領越少，形容這根本是「反績效」，強調台北市長柯文哲、衛生局長黃世傑與聯醫總院長黃勝堅都是醫界德高望重的前輩，「應該站出來面對基層人員的憤怒，面對這次事件，可能會威脅到台北市民健康的事實。」

工會提出4點訴求，一是請北市聯醫與工會協商；二是全數返還扣薪，恢復獎金制度；三為拒絕院方將營運成本轉嫁基層勞工；四是呼籲院方重新檢討成本及獎金結構。

聯醫副總院長黃遵誠回應，績效獎金與薪資本來就是兩件事，薪資的部分不但沒有下調，這4年多來還增加4億元左右的經費，替員工調薪6次。黃遵誠表示，點值從120元減至70元，是預見盈餘可能不如以往，因此先暫發，若結算時獲利比原先預估的還要好，仍會補發獎金。

黃遵誠也對於沒有事先和工會及基層員工充分溝通表達抱歉，但強調，若醫院收入扣除支出打平，沒有盈餘的話是沒有獎勵金可以發的。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法