北市抽驗212件飲冰品 5件初、複檢不合格

2019-06-27 11:45

〔記者楊心慧／台北報導〕酷暑時節吃冰品、喝飲料是一大美事，屬飲冰品消費旺季，但夏天是病菌滋生季節，為維護消費者食用飲冰品的食品衛生，台北市衛生局與法務局今年4月中旬開始專案抽驗散裝飲冰品及配料，今公布抽驗結果，這次抽驗212件飲冰品，共有5件初、複檢均不符衛生標準，不合格率2.4%，將依法裁處。

台北市法務局表示，這次共抽驗212件，包括163件飲冰品、45件配料及4件花草茶原料，其中檢驗衛生指標菌-生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌，初抽結果有11件不符規定，其中6件飲冰品的業者已在期限內改善、複抽符合標準，但仍有5件產品不符規定，違反《食品安全衛生管理法》第17條及第48條第8款，裁處業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

法務局指出，除檢驗生菌數外，也抽驗45件配料的防腐劑、著色劑、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量、衛生標準及農藥殘留等項目，檢驗結果均符合規定。

法務局公布散裝飲冰品抽驗不符規定名冊，5件不合格商品分別是士林區「TEA TOP」的綠豆星沙、士林區「MB white coffee」的白咖啡、中山區「雀客食堂」的蜜香紅茶、士林區「侯美國紅茶」的古早味紅茶、內湖區「初心菓寮」的煎茶。

衛生局表示，大腸桿菌群常作為監測食品是否遭受污染、製程有無衛生缺失，雖不是食品中毒病原菌，但顯示該產品衛生狀態不良，呼籲業者重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，避免污染食材，以確保消費者權益。

法務局強調，為維護消費者健康，北市府仍會加強市售飲冰品的稽查抽驗，若違反《食品安全衛生管理法》，將會依法裁處，消費者若有食品安全衛生問題、消費疑義或爭議，可撥1999（外縣市民眾請撥 02-27208889）轉7079。

士林區中正路「TEA TOP」的綠豆星沙不合格。（北市法務局提供）

中山區「雀客食堂」的蜜香紅茶不合格。（北市法務局提供）

士林區美崙街「侯美國紅茶」的古早味紅茶不合格。（北市法務局提供）

內湖區「初心菓寮」的煎茶不合格。（北市法務局提供）

士林區中正路「MB white coffee」的白咖啡不合格。（北市法務局提供）

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