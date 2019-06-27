突然暈眩想吐 原來是「耳石症」作怪

2019-06-27 11:29

〔記者謝介裕／南投報導〕暈眩不是病，但暈起來卻真要命！

南投市南基醫院近1個月來，診療過多起民眾反映暈眩情形，年紀從20多歲至60多歲都有，有的甚至還會暈到想吐，院方經檢查後才發現均罹患「良性陣發型姿勢性暈眩症」，也就是俗稱的「耳石症」，還好症狀都不算嚴重，經治療後均已獲改善，醫師同時示範教導民眾簡單的「耳石復位術」，並強調，只要持續進行側躺、臥坐等動作，將跑進內耳半規管中的耳石搖出，「耳石症」引發暈眩的症狀便可解除。

南基醫院醫師李尚儀指出，「耳石症」可說是臨床中最常見的暈眩症，此症狀多半是因不明因素造成內耳的耳石脫落，跑進半規管中，隨著耳石在半規管中滾動，造成眼睛產生眼震，就像小時候看卡通頭被打到眼睛會不斷旋轉一樣，引發腦部對於空間概念錯亂而產生暈眩，且發作起來，有的會覺得天旋地轉，有的還會吐的死去活來或像坐飛機起飛時的耳悶感，令人十分難受。

治療耳石症最重要是讓耳石復位，服用止暈藥只是暫時將內耳神經的傳導麻痺，讓耳石在半規管內滾動的感覺較為減緩，但藥效一過，往往又會出現暈眩的不適感，為了讓民眾在症狀發生的第一時間獲得緩解，醫師還特別教導民眾簡易的「耳石復位術」。

醫師說，首先將身體坐在床邊，接著將身體側躺，且不要在頭部或脖子墊枕頭，因耳石在耳內滾動，民眾會感到天旋地轉，此時保持同樣姿勢不要移動，直到耳石穩定不暈再起床，之後將身體坐起，此時仍會感到頭暈，民眾要坐著直到完全不暈再將身體側躺向另外一邊，同樣等到不暈再起床，反覆此動作直到石頭滾出半規管，暈眩狀況便可望解除。

南基醫院表示，雖然「耳石症」治療不算困難，但據醫學研究，每100人中約有15人會復發，有些患者是週期性復發，有的則與季節性或氣候改變有關，但一般暈眩並不會危害生命安全，不過，民眾若出現視覺模糊、口齒不清、手腳無力、頭頸疼痛等高危險暈眩症狀時，便有可能是腦中風或腦出血，一定要儘速就醫檢查，才是保健之道。

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