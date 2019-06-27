長榮航空委任律師受託拿不回三寶 下午將提告工會幹部

2019-06-27 11:37

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市空服員職業工會今天上午在南崁罷工現場召開記者會，提出調整對案，與此同時，長榮航空委任的律師也到現場向工會要回32名空服員的三寶，由於並非本人領回，工會並未交出三寶，長榮航空委任律師蔡頤奕表示，將依妨礙護照條例方式控告工會幹部。

對此，工會會員代表趙婕歡表示，工會一直以來取回三寶的流程，就是需要本人來填申請書，經過2個工作天的流程，因為要妥善保管會員的重要證件，所以希望2天後，本人依照工會指定的地點及時間到現場領取，工會還是堅持本人送三寶就是本人領取，昨天已有13人領回三寶。

趙婕歡說，今天預計有10人領回三寶，不過今天上午有2位空服員表示不領回，要繼續在這邊陪空服員戰鬥。

長榮航空委任律師蔡頤奕表示，自己是受到32名空服員的委託，也就是桃園市空服員職業工會的會員，以發律師函的方式，希望工會的會員能夠在今天上午10點返還三寶，但是到目前為止，都還沒有得到工會具體的回應，因此在取得委任人的同意後，向工會提出刑事訴求，並會以妨礙護照條例的方式控告。

媒體詢問，是否會到派出所報案，蔡頤奕表示，會再和當事人確認；目前有多少人委任？蔡頤奕說，至少有32名。

至於昨天去事務所申請代領三寶的會員有多少？超過200人？蔡頤奕表示不方便透露，強調，一切依公司指示，目前就是接受32人的委託，向工會幹部提告，當事人不會去派出所。

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