撕裂性胸痛！升主動脈壁內血腫 小心48小時內奪命

2019-06-27 11:25

〔記者邱書昱／新北報導〕一名55歲的王小姐長期工作壓力大、作息不規律，因為連續3天撕裂性胸痛前往台北慈濟醫院急診，在電腦斷層中發現升主動脈被一圈血塊包圍確診為「升主動脈壁內血腫」，服用藥物降壓後卻不見改善，心臟血管外科醫師徐展陽緊急進行升主動脈置換手術，術後2週順利出院，無任何後遺症。

徐展陽以該名個案指出，「升主動脈壁內血腫」是「急性主動脈症候群」其中一個表現，多半會出現撕裂般胸痛，伴有血壓飆高、胸悶、冒冷汗、下肢無力、暈眩等症狀，若患者沒有即時治療，有50％的病患在48小時內死亡、91％會在6個月內死亡。

其中，高血壓、先天主動脈狹窄、懷孕期、胸部曾經外傷或是某些罕見疾病，都是急性主動脈症候群高風險族群，一旦確診就必須緊急外科手術治療。

徐展陽表示，「急性主動脈症候群」當中常見的「升主動脈剝離」，發病的原因與長期未控制的高血壓、血管本質硬化或其他遺傳性因素有關，使得內膜破裂，血液從內膜流出到血管壁，讓主動脈的管腔一分為二，進而由破裂處順行或逆行性剝離，各器官供血量因而不足，全身功能幾近停擺。

他說，「升主動脈剝離」當中有10％到20％的表現就像是王小姐的「升主動脈壁內血腫」，成因是血管外壁的小血管破裂，在升主動脈外圍形成血腫包圍，約10％的病例可自行痊癒，但也極有可能轉變成典型的剝離、主動脈瘤或破裂出血，但也有一部分這類病患在積極調降血壓後症狀消失，生命徵象趨穩，可能就以為自己脫離危險，而錯失治療先機。

徐展陽說，「升主動脈壁內血腫」治療重點在於影像密集追蹤與觀察，甚至有案例顯示，未即時處理會進展成主動脈剝離，千萬不能拖延，一有症狀就要尋求專業醫師診斷治療。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法