注意！濫採砂石農地未回填 今年度起課徵地價稅

2019-06-27 11:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣過去有不少鄉鎮農地因濫採砂石形成坑洞，經縣府輔導所有權人進行回填，至今仍有140處坑洞未處理，這些遭列管的農地坑洞，中央已函示未解列前不得核發農業使用證明書，且不得認定為農業使用，今年度將開始課徵地價稅，屏東縣政府呼籲所有權人，應儘速完成回填並向縣府申請解除列管，以維護權益。

屏縣府水利處表示，縣內因盜濫採砂石形成的坑洞，因分布四散且地處偏僻，過去曾遭傾倒垃圾、棄土及廢棄物等，成為屏東土地的痛，為防止土地所有權人隨意回填坑洞，地主在申請解除列管時，縣府成立的跨局處小組會先進行測量及土壤重金屬檢測，回填土方須符合污染管制標準才會同意解列。

縣府統計，縣內5年前因盗濫採砂石形成的坑洞有238處，經過這幾年輔導回填，目前還遺留140處坑洞，面積約130公頃，這些列管的農業用地分散在萬丹、內埔、里港、長治、高樹、新埤、新園、枋寮、潮州、萬巒、鹽埔及南州等12個鄉鎮，以屏北地區的高樹、鹽埔與里港鄉佔大多數。

其中高樹鄉遭盗採的35處國有地坑洞，佔地約37.1424公頃，經縣府與國有財產署合作，利用水利署疏濬後土石方完成回填後，由於現有土地貧瘠且無水利設施可供農業種植利用，縣府已打造全台第一處以採砂坑洞回填的太陽能光電示範區。

縣府財稅局指出，去年8月財政部賦稅署檢送「陸上盜濫採土石坑洞善後處理計畫」，該計畫規定，坑洞土地違反土地使用管制規定，在完成解除列管程序前，不得核發農業用地作農業使用證明書，且不得認定作農業使用，非屬田賦課徵範圍，應課徵地價稅。

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