新北推企業節電 鎖定服務業出擊

2019-06-27 10:59

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府為促使轄內連鎖服務業者汰換耗能設備，今（27）日在市府1樓舉辦「新北市服務業節能之旅媒合會」一站式服務，現場有13家綠能業者展示節能產品，並推出最低5.7折起的超值優惠及滿額禮，還有安排節電技師一對一能源健檢、標竿業者節電祕訣分享等。

經發局長何怡明表示，依據台電縣市住商用電數據顯示，新北市服務業抄表戶數逾19萬戶，數量占比高達全台17%，位居全國第一，且用電量占比占全市近3成，為鼓勵服務業者踴躍汰換節能設備響應節電，今年推出多元品項的設備汰換補助，並與綠能業者合作加碼提供優惠及代辦等服務，全力協助業者落實節能減碳。

經發局指出，在服務業中，連鎖型企業具備統一經營、作業標準化及集中管理的特性，在節能設備汰換決策上，較易達成一呼百應的效果，快速落實節電，因此鎖定連鎖型服務業舉辦節能媒合會，希望以一站式服務協助業者有效節電，並將成效擴散到各分店，以產生節電連鎖效應。

活動現場有許多超值優惠，以服務業汰換需求較多的照明設備為例，業者汰換100組T8燈管，並選用亮點照明有限公司提供的「億光LED平板燈/30Ｗ」產品，以一天開燈10小時的時間計算，一年至少可省下13,200度電，相當於6萬6,000元電費，2年節省的電費即等於汰換設備的成本，節電效益高達6成，媒合會現場前15名下單20組以上者，還可獲得千元購物金。

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