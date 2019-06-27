「頂級」暑假夏令營不到5千元還未報滿

2019-06-27 10:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕暑假到來，台南市美術館首度推出「仲夏夜藝遊」夜宿夏令營，在館內搭棚仰望碎形屋頂星空，2天1夜費用「5千元有找」，2梯次名額才共72人，5月底開始報名，至今快1個月了，目前還未報滿。

國際級美術館的法國羅浮宮，也曾辦過夜宿羅浮宮活動，南美館這次夏令營活動，是正式開館以來首度推出暑期活動，也是創下全台第1座與飯店跨業合作夜宿活動首例，希望藉此活動提供孩子們欣賞美術館的夜間風貌，並體驗有別於白天入館參觀的驚喜。

夏令營活動到大億麗緻酒店進行「蝶谷巴特DIY」訓練拼貼手感、主廚帶領西點烘焙教學，健身教練傳授游泳技巧外，還有學習正式西餐禮儀，讓寶貝們成為最有氣質的小紳士、小淑女。

夜宿重頭戲在南美館2館內搭棚，結合來自法國、全台最大運動用品店「迪卡儂」，由運動導師示範搭營技巧及小常識，就寢前在五角碎形「屋頂下」搭帳篷仰望透明玻璃星空，睡前聆聽精采的藝術繪本故事，翌日活動則安排美術館導覽，讓孩子認識美術館建築與藝術作品之美。

報名兩梯次，每梯次限額36名，招收國小1年級至6年級學生，第1梯7月27日至28日、第2梯8月3日至4日，2天1夜報名費用每人4980元，6月30日前報名付款或3人同行還享優惠。

台南市政府及中華民國博物學會官網都有協助PO上海報宣傳，目前第1、2梯次合加剩下餘額不到10個，心動的家長可把握機會。

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