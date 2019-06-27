給憨兒們愛心！台東牧心廚房大換新成這樣…

2019-06-27 09:55

［記者王秀亭／台東報導］牧心智能發展中心為給憨兒們學習技能，成立社區餐坊，12年來廚房設備早已老舊，地板已無止滑功能，憨兒與老師們常冒著滑倒受傷的危險，牧心董事長李艷菁表示，在各界「愛的力量」協助下，社區餐坊整修重新啟用，不僅憨兒工作的廚房，連民眾用餐空間、菜色都煥然一新。

李艷菁表示，牧心社區餐坊意在給憨兒們學習技能，設立後廣受各界支持，讓憨兒們穩定工作，憨兒與老師們每天在廚房進出烹飪，排油煙管線老舊，地板經過10多年的洗刷，早已失去止滑功能，憨兒曾因而滑倒受傷，老師甚至因此骨折休息了1個多月，因而對外尋求修繕經費。

李艷菁說，在台新銀行「愛的力量」活動中，牧心爭取到50萬元改善廚房設備經費，並在美食顧問張六富的資源連結下，社區餐坊暫停營業2個星期，進行修繕，廚房排油煙機、地板全面更新，用餐空間、動線重新規劃，變得更寬廣，運用方式更多元，方便民眾享用簡餐、合菜，甚至可以包場辦自助餐會。

李艷菁指出，硬體設施外，菜色上也在張六富建議下稍作修改，「更在地、更健康美味」，簡餐的選擇外，還增加適合家庭用餐的合菜、烤鴨等，還有以釋迦做成醬汁，推出烤雞腿佐優格醬，選擇更多元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法