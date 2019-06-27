嘉義也產愛文芒果！產地路邊自選不用怕地雷

2019-06-27 08:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉是嘉義縣內少數有栽種芒果的地區，岸腳村一帶約有20餘甲地栽種芒果，最近是芒果盛產季，果農吳清吉採收後在自家路旁選果兼零售，由於產地價便宜，又大又甜，不少民眾路過都直接下車，可自選採購，「不用怕買整籃的，下面爛掉踩地雷」，連義竹鄉長黃阿家也來品嚐推薦。

黃阿家說，岸腳村一帶土壤土質鹽分較高，適合栽種芒果，產出的芒果甜度高，一般人大多較熟悉台南市玉井芒果，其實義竹芒果品質佳，內行人才知道要來此地購買；義竹鄉代表會主席翁榮輝也說，許多民眾到台南採買芒果後，剛好經過義竹，採買比較後，反而覺得義竹芒果更好吃，民眾可到臉書搜尋「義竹清吉果園」就可瞭解。

義竹鄉果農吳清吉栽種芒果42年，種植1甲6分地，主要栽種愛文和玉文，採收季從6月中到7月底；他說，今年天氣時有大雨又出大太陽，在結果時易有介殼蟲等病蟲害，也容易出現黑頭果，幸好因管理果園得當，並未受到影響。

吳清吉住家就在義竹鄉與台南市鹽水區交界的厚生橋附近，位於台19線上，最近愛文芒果採收季，妻子、兒子和孫子都忙著採收、選果和裝箱，許多民眾開車經過，看到漂亮的芒果堆成小山，趕緊下來採購；吳清吉說，產地價一斤35元，約是市價的一半，有些正熟而晚採收的，雖然有些斑點，賣相不好，但果肉香甜，馬上就能享用，價格也更便宜，許多消費者反而愛選。

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