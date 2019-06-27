06/27 各報重點新聞一覽

2019-06-27 06:14

自由時報

不利國安 雙子星案出局

歷經六次招標的台北雙子星聯開案，獲最優申請人資格的港資南海發展與馬來西亞商馬頓組成的團隊，在中資疑慮無法釐清下，經濟部投審會昨決議駁回。投審會副執行秘書楊淑玲表示，南海集團與中國市場淵源極深，基於三大理由判斷本案有受中國政府或人民掌控，並影響營運之疑慮，認定對國安不利，因此正式駁回。

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工會拒還三寶 長榮喊告

長榮空服員罷工風暴不止，在資方祭出出勤獎金、紅利獎金等利誘攻勢奏效，倒戈潮持續發酵。長榮航空昨再出重手，祭出律師函要求工會返還卅二位空姐委託公司取回的三寶（護照、台胞證、員工證），否則將予提告。長榮另請律師事務所協助空服員辦理新護照，包括後續所需的報案程序，四個小時內受理卅多名空服員委辦。

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占孕婦、親子停車位 週六開罰

交通部修訂「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，違規占用孕婦及親子停車位，即將自二十九日起，依法開罰六百元至一千兩百元罰鍰！為加強宣導新制、避免民眾輕忽動輒受罰，交通部自四月起請各縣市主管機關加強督導停車場管理單位，對違規占用孕婦及親子車位車輛先夾勸導單，據統計，至五月底，光是高雄、台北、桃園三都就已開出一萬五千張占用勸導單，顯示違規占用狀況嚴重。

詳見占孕婦、親子停車位 週六開罰。

蘋果日報

不利國安 封殺雙子星案 投審會揭中資控制 柯文哲政績牌受阻

國安疑慮升高！台北市長柯文哲任內最重要的政績牌──北市西區門戶、台北車站旁佔地萬坪的台北雙子星大樓開發案，卡關5個月後確定出局。雙子星案投資額高達600億元，去年底由港商南海控股得標，但經濟部投審會昨認定南海控股主管多為中國籍，與對岸淵源極深，易受中國政策影響，以3大理由認定不利國安，予以駁回。

天人交戰 童受虐 母直播想拔管 泣問「你們要幫忙照顧一輩子嗎」醫院仍全力搶救

才1歲多的陳姓小女童，身上插著管子、包著紗布，本該活潑愛笑的稚齡，卻是帶著嚴重腦傷等，昏迷指數只剩3仍在醫院搶救。女童的母親面臨孩子即使救回也恐成植物人的壓力，陷入天人交戰，前晚她透過臉書直播沉痛泣訴，若女兒仍無法自主呼吸，決定昨天中午拔管並器官捐贈。不過，醫院認為女童未達拔管程度全力搶救，媽媽無助地說：「那你們要幫忙照顧女兒一輩子嗎？」涉嫌施虐的郭姓保母昨遭檢方聲請羈押。

聯合報

認定涉及國安 投審會駁回南海公司雙子星案

香港南海控股去年底拿下台北雙子星開發案，歷經半年審查，經濟部投資審議委員會昨天以涉及國家安全議題，基於三大理由，認定投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響，駁回設立台灣南海發展公司案。

幕僚電郵遭冒名竊講稿 韓國瑜：非常可怕

國民黨總統初選首場國政願景發表會剛落幕，卻傳出會前有人冒用多名高雄市長韓國瑜核心幕僚名義意圖竊取資料。韓國瑜昨天說，此事茲事體大、非常可怕，已向警方報案，希望查個水落石出。

中國時報

不利國安 台北雙子星案中央又卡關

台北市長柯文哲批評民進黨「只會放狗咬人」，蔡英文總統反嗆柯應專心市政，遭柯回轟「我就是專心市政，雙子星趕快解決！」未料話撂下才過了半天，卡了5個月的雙子星案昨突被經濟部投審會以南海投資人與大陸市場淵源極深等三大理由，恐對「國安不利」駁回申請。

空服工會提對案 長榮今不協商

長榮空服員罷工昨日正式滿一周，為長期抗戰，長榮公布7月第一周航班異動，其中1日到5日共取消368航班、影響5萬9700人，運能提高到六成，明（28）日中午將公布6日到10日航班狀況。長榮表示，待今日空服工會提出對案後，會再研議是否進行協商，但今日不會協商，另外長榮昨日開放同仁申辦新護照，約有200人申請。

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