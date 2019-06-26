誠實蜜蜂再被控欠款 經部訪查：應付帳款約5000萬

2019-06-26 21:18

〔記者楊心慧／台北報導〕生鮮熟食外送平台「honestbee誠實蜜蜂」自去年起陸續傳出積欠合作店家積欠款項情事，至今仍未改善，目前全台至少高達286家餐飲業者尚未取得積欠款項，全台總累積金額高達779萬元。誠實蜜蜂受害店家和台北市議員林亮君今召開記者會，要求誠實蜜蜂出面協商，也呼籲政府部門介入處理。

「誠實蜜蜂、誠實還錢，收據已寄、出面處理」誠實蜜蜂受害店家自救會昨在市議會高喊口號，要求誠實蜜蜂出面協商，自救會代表陳建豪表示，誠實蜜蜂對積欠款項處理態度相當消極，連絡不到公司的人，對款項也僅回「我們會盡快為您處理」，有些店家實在受不了，提出解約要求，誠實蜜蜂倒是動作很快處理，如今受害者遍布全台，若想要跟誠實蜜蜂合作的店家真的要考慮清楚。

台北市議員林亮君表示，中央單位應要對新型態的商業模式積極了解跟規範，否則受害店家都只能自認倒楣。她認為，經濟部若有辦法連絡到誠實蜜蜂，應協助雙方會面協商、介入處理。

律師代表、立法委員參選人陳雨凡表示，自救會釋出很大的善意希望能夠協商，希望誠實蜜蜂能盡快出面，否則大家都不樂見集體訴訟。陳也說，誠實蜜蜂至今還在招募店家合作，但一方面實際上又付不出貨款，可能有詐欺之嫌。

經濟部商業司專委莊文麟表示，今年5月20日經濟部前往誠實蜜蜂位於信義區松山路的公司訪查，該公司去年應付帳款約6900萬元，業者表示已陸續償還，截至目前應付帳款約為5000萬元，誠實蜜蜂在該次訪查中向經濟部表示，由於台灣分公司負責人將換人接任，或許能有財務上的改善。

記者撥打誠實蜜蜂公司電話，但至截稿前都未聯絡上。

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