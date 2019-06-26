大里親子館今開幕 室內溜滑梯小朋友超愛

2019-06-26 19:30

〔記者陳建志／台中報導〕大屯托育中心原服務0到3歲小朋友，市府社會局利用第二預備金和公益彩券盈餘，升級成大里親子館，裡面有室內溜滑梯、小劇場區等適合親子遊戲的空間，市長盧秀燕今天到場主持揭牌啟用，強調4年內將讓全市親子館從4座增加為13座。

大里親子館今天舉行開幕啟用典禮，包括市長盧秀燕、社會局長李允傑、大里區長鄭正忠、市議員林碧秀、李天生、林德宇等人都出席。盧秀燕表示，林佳龍市長時啟用了4座親子館，這是她上任後第一座啟用的親子館，允諾4年內將增設石岡、大雅、烏日、北屯、東區、西區等親子館，讓全市親子館達到13座。

市府社會局表示，大里親子館裡面規劃了小寶寶感統探索區、多功能親子教室、哈哈時光隧道、繪本親子共讀區、愛童樂小劇場還有桌遊藝術世界等空間，還有一座全市親子館中首設的室內溜滑梯，全館鋪設軟質地墊，牆壁也都包覆防撞泡棉墊，希望提供零到六歲小朋友最安全的使用環境。

負責營運的亞洲大學幼教系主任陳昇飛表示，大里親子館是由大屯托育中心擴建，裡面增設了故事屋、時光隧道和上課的專業教室，因原本是服務0到3歲的小朋友，所以注重爬行和學步等課程，現在增加為服務0到6歲的小朋友，將增加桌遊、說故事、積木潛能開發等課程，將以專業的團隊，提供小朋友更豐富、多元的服務。

市府社會局也表示，未來大里親子館每星期一休館，星期二到星期日，每天上下午將各提供30組的親子進館，民眾可上網、線上預約，或是現場登記等方式進館。

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