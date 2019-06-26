嘉市2例日本腦炎病例 衛生局籲自費打疫苗

2019-06-26 19:48

〔記者王善嬿／嘉市報導〕每年5到10月為日本腦炎流行季節，嘉義市上月23日、本月6日獲通報兩起病例，患者均為50多歲男子，目前都住院治療中，其中一人曾到外縣市活動；市衛生局疾病管制科長黃露葵表示，40到59歲成人如常出入豬舍、水稻田、溝渠、池塘等高風險環境，未接種過日本腦炎疫苗、疫苗接種史不全或計畫到國外疫區旅遊的人，可到旅遊醫學門診或診所由醫師評估，自費接種疫苗，以免感染衍生後遺症。

黃露葵說，家中如有滿15個月以上幼兒，要按時到衛生所或合約院所接種疫苗；除施打日本腦炎疫苗，民眾也要注意防蚊，例如避免在病媒蚊叮咬高峰時段活動，外出穿著淺色長袖衣褲、噴防蚊液，還有家中安裝紗門紗窗、蚊帳等，避免蚊蟲叮咬。

登革熱部分，嘉市尚未傳出病例，然而市衛生局嚴陣以待，除提醒民眾定期巡、倒、清、刷積水容器，2009年起執行食蚊魚防治計畫，今年東、西區衛生所持續免費提供孔雀魚、大肚魚，一人限索取3隻。

市衛生局副局長廖育瑋表示，根據疾病管制署的防治工作指引，食蚊魚包括孔雀魚、大肚魚、臺灣鬥魚等，大肚魚雌魚6小時可吃15到34隻3、4齡病媒蚊幼蟲，孔雀魚可吃57到68隻幼蟲，臺灣鬥魚為本地保育魚類，雌魚6小時可吃65隻，適合無法排除積水的魚池、水域，但要依環境、水質挑選適合魚種，並定期監測魚群數量，才能達到最好效果。

嘉義大學水生生物科學系教授賴弘智提醒，孔雀魚、大肚魚為外來種，如野放恐影響生態環境，且他們也適合生存在較大的水缸中，但孑孓多藏在較小的積水容器裡，他認為養魚防治登革熱治標不治本，勤清容器、避免積水的預防效果比較好。

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