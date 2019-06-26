新北指考考生看過來 看考場、考試資訊攏底加

2019-06-26 16:47

〔記者周湘芸／新北報導〕108學年度大學指定科目考試將於7月1日至3日登場，新北市今年報考人數為7032人，較去年減少410人，試場也較去年減少77間，分別位於國立華僑高中、新北市立新北高工、新莊高中、新北高中及永平高中，30日下午2點至4點開放查看試場及座位；若考場為國立華僑高中，則於7月1日同時段開放。

新北巿設有新北一考區及新北二考區，今年共5間學校考場、116間試場（含備用試場），較去年193間試場大幅減少，考生人數也是近5年來次低，僅次於106學年度的6434人。今年考生可提前至「大學入學考試中心」網站 查詢考場分配資訊。

新北市政府教育局提醒，自107學年度開始，大考中心僅於考試前寄發考試通知，取消製發准考證，考生應試需攜帶國民身分證（或有照片健保卡或護照或居留證或駕駛執照）正本入場，學生證、無照片健保卡、證件影本皆無效。此外，根據統計，考場違規事件以應試時手機響起最多，務必於試前關閉手機及手錶鬧鈴，以免遭扣減考試成績。

新北市政府指出，考試當天教育局、警察局、交通局、民政局、經發局、衛生局、消防局、農業局、環保局、水利局等單位及各考場學校將一同投入考場服務，提供交通管制及標示、緊急醫療服務、陪考人員服務區、提供包種茶飲用等。

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