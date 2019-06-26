增加避風功能、保障漁民安全 屏東興海漁港擴建環評過關

2019-06-26 16:55

〔記者劉力仁／台北報導〕位於屏東縣恆春半島滿州鄉之興海漁港為屏東縣東岸重要的中繼站，遇颱風常掀起巨浪越堤危及停泊漁船安全，屏東海洋及漁業事務管理所提出擴建計畫，增加避風功能、保障漁民安全，今天通過環評審查。

屏東海洋及漁業事務管理所表示，目前興海漁港港口朝東，北外防波堤遮蔽不足，泊區及航道極易受東北季風、颱風風浪影響，急需擴充容納船數，維護漁民安全。

興海漁港規劃進行港口改善及新泊區闢建工程、漁具整補場整地工程及綜合漁業設施興建工程等，擴建後漁港總面積約10.80公頃，陸域面積約為4.33公頃、水域面積約6.47公頃。

屏東海洋及漁業事務管理所說明，目前在興海漁港設籍漁筏約56艘，平日漁港可停船數58艘，空間緊迫，如果遭遇颱風，受風浪影響僅能停泊40艘，未來漁港擴建之後可停靠62艘，同時配合調整航道入口，興建相關設施等，增加漁船進出港安全性。

由於興海漁港位於墾丁國家公園內，環評委員要求開發單位屏東縣政府遵守與墾管處協議，北側海堤及消波塊等人工結構物位置應該自港埠用地界退縮5公尺，留設緩衝空間，避免擾動環境；漁獲清洗後含油脂之廢水應妥善處理；損失之保安林必須植生補償、施工期間土石方妥善去化等；補充輕型船筏陸域泊船防颱措施，藉以增加港內船席停泊數量及空間之可行性評估。

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