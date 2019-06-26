台南這裡賣芒果也賣藝術 回饋社區扎根兒童藝術教育

2019-06-26 16:29

〔記者楊金城／台南報導〕台南芒果產季登場，官田區大崎社區賣的「藝術芒果」最特別，芒果禮盒經藝術化包裝設計後，用看的、吃的和買的都有藝術感。

台南市農業局專門委員吳俊傑說，難得的是，大崎「藝術芒果」販售盈餘的5%，將回饋給大崎社區作為扎根兒童藝術教育的基金，希望消費者多多選購，支持由大崎在地果農和台南藝術大學學生合作創立的「大崎藝術芒果」品牌。

芒果是大崎特色農產，並且是有著綠色果皮、果肉帶著濃郁龍眼氣味的「黑香芒果」主要產地，農業局農地管理工程科長張順得說，大崎社區在2016通過農村再生計畫，社區營造和社區產業推動順利，盼地方創生，振興農村經濟，達到共農共生共好。

設計「大崎藝術芒果」的南藝大建築所畢業校友林建叡，早在8年前就以「藝術農夫」身分參與大崎社造工作，畢業後和學妹羅婉慈都留下來，將日治派出所的集會場打造為大崎兒童藝術圖書館，協助大崎芒果產業行銷和發展大崎兒童藝術教育。

林建叡和羅婉慈設計「大崎藝術芒果」禮盒的包裝上，有愛文、黑香、玉文和金煌4種芒果圖畫、社區大手牽小手圖案，介紹芒果特色，強調安全用藥，林建叡說，民眾可上臉書「大崎藝術芒果」查詢購買訊息，6台斤裝一箱590元，買4箱以上，一箱優惠價499元。

大崎社區也將在7月6日起舉辦5梯次的暑期兒童村落藝術體驗營，培養孩子學習藝術手作知能和農村文化。

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