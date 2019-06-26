鍾肇政文學全集 桃園市府2年內，出版

2019-06-26 16:03

［記者謝武雄／桃園報導］知名客家文學作家鍾肇政早年曾居住於龍潭國小宿舍創作，市府以該建築為核心設置「鍾肇政文學生活園區」，也是「浪漫台三線」計畫的重要建設；桃園市長鄭文燦今天主持市政會議時指示，後續營運管理將由客家事務局接手，未來市府也規劃以2年時間推動出版鍾肇政文學全集，透過製作實體及電子書等方式，讓鍾肇政文學全集永傳後世。

鄭文燦於市政會議聽取客家事務局「鍾肇政文學生活園區營運計畫」簡報後也指示，未來將以推廣文學教育、振興客家文化、培育人才及連結龍潭在地生活等4個面向的營運計畫，持續推廣客家文學及文化，另市府也將結合鍾肇政文學地景計畫及龍元商圈街區營造，連結龍潭客庄文學生活，吸引更多遊客到園區遊憩，並規劃利用龍潭舊行政園區都計變更，興建大型停車場等設施，改善市區交通。

客家事務局長何明光說，市府以龍潭國小日式宿舍及武德殿等為核心，辦理周邊歷史建築修復，規劃為「鍾肇政文學生活園區」，已於今年4月開幕，內有武德殿暨文友廣場、園區資訊站、大河學堂、九龍書院、幸福小學堂等五大館舍。

未來客家事務局將向文化部持續爭取園區營運補助，並向客委會爭取鍾肇政文學地景營造經費，展現市府推動「客家走入生活、客家結合城市、客家連結歷史」的政策理念，讓客家成為桃園多元文化的亮點。

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