台東市鐵馬道綠意最美的一公里開始修樹 防颱護樹阻蛇猴

2019-06-26 15:48

［記者黃明堂／台東報導］台東市鐵馬道從博愛路到開封街約一公里是綠意最濃最美的一段，近日封閉重新施作木棧道，今天也展開抗颱護樹工程，民族里長林彥甫特別到場說明修樹尺度。

這段鐵馬道兩旁有成排的小葉欖仁、大葉欖仁等多元樹種，高大交錯，形成綠蔭小徑，民眾踏著木棧散步，已成在地生活日常，但經年累月使用造成毀損腐朽，危及民眾運動安全，縣府日前展開翻修工程。

民族里里長林彥甫說，因木棧維護不易，縣府原本打算改鋪柏油，引起里民強烈反對，經過陳情溝通，縣府採納民意，將重新施作木棧道，維持既有美感。

縣府建設處都計科長李駿說，拆下來的大量木板，已經腐朽的當作垃圾處理，如果是好的，會收集起來再利用，做為日後換新維護之用。

一部高空作業車今天開進鐵馬道，展開路樹修剪工程，為防修過頭、引起負面觀感，李駿及林彥甫到場會勘，與包商溝通修剪尺度。

林彥甫說，先前有部分路樹修成光頭，他也不認同，不過，樹一定要修剪，才不會影響民宅，特別是鯉魚山路段，生態豐富，常有猴子、蛇爬上樹，沿枝葉侵擾民宅，大量落葉也容易阻塞民宅排水孔，所以，適當修剪是必要的。

李駿說，樹若不修，枝葉過於茂密，對樹本身反而有害，因為遇颱風容易傾倒，像尼伯特颱風過境時，鐵馬道就倒了很多樹。

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