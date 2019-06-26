南投人優惠 汰換烏賊機車最高補助3.4萬

2019-06-26 15:46

〔記者謝介裕／南投報導〕繼汰換二行程老舊機車後，南投縣政府環保局今年特別針對23年以上的四行程機車，推出汰換並新購電動二輪車補助新方案，依民眾經濟好壞程度，可獲補助金額從2000元至2萬元不等，加上中央補助金在內，最多可達3萬4000元，即日起受理申請迄12月31日截止，呼籲民眾把握機會，共為維護居家環境及良好空氣品質盡分心力。

南投縣空氣品質不佳的原因，可區分境外與境內2大污染源，其中，機車廢氣因素占境內污染源之首，據環保局資料顯示，全縣機車數量高達30多萬部，屆滿23年以上的四行程老舊機車計有2萬1000多輛，因機車愈老舊排出的廢氣濃度愈高，相對地對空氣品質的危害也愈大，遂列為今年度改善空品的工作重點。

南投縣環保局指出，符合四行程機車汰換資格的一般戶，不管選購重型或輕型的電動機車，均可獲補助4000元，低收入戶則再加碼至2萬元；若是選購電動自行車的一般戶可獲補助2000元，低收入戶則是1萬元，若連同經濟部及環保署的獎勵補助也計算在內，低收入戶獲得的補助金額最多可達3萬4000元，藉此提高經濟弱勢戶參與汰換老舊機車的意願。

不過，環保局強調，二行程機車單純辦理報廢，可獲1000元獎勵金，四行程機車只辦理報廢並未新購電動二輪車，則無法享有1000元獎勵金的福利，希望民眾不要混淆，相關補助方式、金額及表格，可上該局官網或撥打服務專線049-2238573洽詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法