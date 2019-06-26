新竹市仲夏藝文季來了！優人神鼓劇團打頭陣

2019-06-26 15:43

［記者洪美秀／新竹報導］每年暑假最受大小朋友喜歡的新竹市仲夏藝文季來了，本週六、29日由優人神鼓揭開序幕，接下來還有紙風車劇團、FOCA福爾摩沙馬戲團和采風樂坊四大知名表演團體在竹市各地演出，要為大小朋友帶來好評不斷的經典劇碼，邀請親子在仲夏之夜，一起欣賞精采多元的藝文盛宴。

新竹市仲夏藝文季首場表演29日下午在新莊車站，由優人神鼓帶來《聽海之心》演出；第二場是7月13日在香山天后宮，由FOCA福爾摩沙馬戲團演出《亞洲之心》；第三場是7月27日在普天宮，由紙風車帶來《紙風車戲劇萬花筒》表演；最後一場壓軸在8月31日於大湳雅公園，由采風樂坊演出《十面埋伏》，四場演出精彩可期。

新竹市長林智堅說，仲夏藝文季已邁入第5個年頭，觀眾一年比一年多，很多新竹縣與外縣市朋友，都會到新竹市來觀賞仲夏藝文季節目，已成為竹市重要的城市藝文活動品牌，也是大小朋友都關注的藝文活動。

今年也邀請到優人神鼓、FOCA福爾摩沙馬戲團、紙風車劇團及采風樂坊四大知名劇團，所有節目都免費入場，邀請市民作伙來、好康到相報，來欣賞精采的藝文表演。可洽：03-533-7980。

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