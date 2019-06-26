台中市敬重城市英雄 表揚70位傑出人士

2019-06-26 14:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市敬重城市英雄，今（26）日舉行各領域傑出績優人士頒獎，包括總統教育獎得主「小巨人」潘進富、外埔樹生酒莊莊主洪吉倍父子等70人。市長盧秀燕表示，人才是發展之本，盼獲獎民眾讓台中發光發熱，市府願當最強後盾。

市府第2季「傑出績優人士聯合頒獎典禮」，表揚教育、農業、社會工作、經濟發展、勞動法制等各領域優秀民眾，盧秀燕率勞工局長吳威志、社會局長李允傑等官員頒獎祝賀，對獲獎者獻上榮耀和及肯定。

盧秀燕表示，新市府團隊特別敬重傑出人士，重視人才培育，獲獎民眾在各領域奮鬥，經營有成，是社會的典範，也是台中的城市英雄，希望繼續努力讓台中發光發熱，人才是發展之本，市府會持續當他們的最強後盾。

研考會表示，這次頒獎給70位傑出績優人士，其中包括2019總統教育獎得主潘進富，他下半身發育不良，身高僅75公分，還有中度智障等多重障礙，卻超越先天缺陷，一首歌練上數月也要唱，考取4張街頭藝人證照，樂天活出生命高度。

另外，外埔區樹生休閒酒莊莊主洪吉倍父子與助理教授陳千浩，經過14年努力改善釀造技術，以黑后葡萄釀製出「紅埔桃酒」，獲得今年巴黎世界酒類競賽金牌，為台中在地鮮釀豎立新招牌，以釀出好酒為職志的精神值得敬佩。

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