台南今開標土地「史上最強」大進帳上百億元

2019-06-26 14:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府2019年度第1次開發區土地聯合標售，今（26）日完成開標作業，共計18標，底價約94億元，標售結果全數脫標，總價共109億元，溢價率（超過底價比例）16.03％，也是首度創下「百億」進帳紀錄。

台南市長黃偉哲表示，這次土地標售的重點是依法優先償還開發總費用，減少利息支出，財務自償，並非創造盈餘，希望得標者儘速規劃建築，帶動地方繁榮與發展。

地政局表示，由於很多開發案都完成了，之前投入的經費要靠標售回收，這次標售土地除了住宅區之外，尚有平實營區商業區、永康創意設計園區生活服務專用區等。

其中，最受矚目的平實營區商業區45、46地號，總面積約3657坪，得標價約每坪98萬，由來自台中的開發建設公司得標，土地使用分區適合作為旅館、商場等商業區使用，打造東區現代化的商業中心。

南市地政局長陳淑美強調，標售土地係市地重劃抵付重劃費用的抵費地和區段徵收後的剩餘地，並非所謂的祖產，標售土地分佈於5個開發區，歷經多年的開發，目前已完工，到了財務結算費用償還的時間點，這次標售全數清償過去公共設施及開發費用的成本。

陳淑美表示，開發區開發完成後，市府可取得公共設施用地，興建公園、道路、停車場、滯洪池、排水箱涵等，為地方進行環境整理，促進都市發展，標售抵費地所得價款償還重劃總費用後，若有盈餘，市府將依規定把經費留供重劃區內增添建設與市民共享。

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