大同醫院宣誓無菸檳醫院 提醒電子菸危害健康 易成癮

2019-06-26 14:24

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立大同醫院舉辦戒菸週活動，響應無菸檳醫院並推廣無菸家庭。醫師也提醒年輕人流行抽電子菸，不僅無法幫助戒菸，且含尼古丁、重金屬等致癌物質，同樣會危害健康並成癮。

戒菸週活動由大同醫院院長陳彥旭、副院長陳芳銘與就診民眾一同宣誓響應無菸檳醫院及無菸家庭。活動期間至27日，由專科醫師輪流戒菸衛教講座，傳授戒菸方法。

大同醫院家庭醫學科主任蔡惠如表示，曾有一對40多歲、菸齡20年的吳姓夫婦體檢時，發現有三高症狀，就診發現合併久咳，吳太太擔心先生抽菸讓身體愈來愈差，鼓勵先生與自己一同戒菸。

蔡惠如建議兩人使用輔助藥物戒菸，並告知戒斷症狀緩解技巧，在2個月的輔助藥物及衛教下成功戒菸，三高症狀也配合用藥後改善。

蔡惠如指出，107年衛福部公告國人10大死因中有幾項疾病都跟吸菸有關，例如癌症（肺癌、口腔癌）、心血管疾病、高血壓疾病、腦中風等，台灣一年有超過5000人因此死亡。

蔡惠如也提醒，時下年輕人流行抽電子菸，但電子菸與其他新興菸品並不能幫助戒菸，且電子菸有尼古丁、重金屬等致癌物質，同樣會危害健康。

蔡惠如說，電子菸樣式多元，更需注意兒童與青少年因好奇而誤用，甚至國外有使用電子菸而炸傷的案件傳出，想戒菸的民眾建議尋求專業醫師協助。

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