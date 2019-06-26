社區畸零地停車起糾紛 口袋地主設路障法院判拆

2019-06-26 14:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區永亨路116巷內是一個三角形的空地，原本為周遭住戶共同停車用地，但因為彼此對土地的使用所有權認知不同，其中一名黃姓住戶，在其位於三角形袋口的法定空地設置柵欄，影響車輛自由進出，引發其餘住戶不滿提告，經法院認定其餘住戶擁有「袋地通行權」判拆，但是黃姓住戶將原柵欄拆除，於1公尺旁另設柵欄，令其餘住戶氣結，掛抗議白布條，請求政府出面，以公權力協助解決。

高姓住戶指出，從永亨路116巷進入約50公尺內，為一塊200餘坪的社區中央留設空地，其中大部分為當初興建社區的孫姓地主所持有，其餘部分為各一樓住戶的法定空地，孫姓地主當初同意將空地供周遭住戶免費停車使用，大家彼此相安無事。

他表示，但後來大家對空地的使用及保管維護權利有異見，住在一樓的黃姓住戶於是在自己的法定空地上設置柵欄，管制空地車輛進出，引發其餘住戶不滿，認為影響公共安全及通行權利，並於去年提告，經法院審理一年多，判決其餘住戶擁有「袋地通行權」，黃姓住戶應拆除柵欄。

黃姓地主認為他是在主張自身土地權益，不同意其餘住戶車輛通行，她經高人指點，在法院執行處履勘前，先行將原柵欄拆除，然後再於1公尺外另設柵欄，令其餘住戶氣結，掛白布條要求市府解決百姓困難。

永和區公所工務課長劉廉中無奈表示，永亨路116巷內停車用地爭議為私權糾紛，公所難以介入，既然已進入司法程序，公所只能依法配合，但仍希望雙方能透過協調化解爭議，才能真正解決問題。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法