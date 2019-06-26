水電工「纏」功了得 廢棄銅線變盆栽

2019-06-26 14:08

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林口湖鄉水電師傅蔡啟鴻無師自通，以廢棄回收銅線「纏」出各種造型的觀賞黑松盆栽及螞蟻、螃蟹等動物，栩栩如生令人驚訝，雲林縣議員蔡孟真表示，高手在民間！將舉辦一場庶民藝術創作展，讓大家認識這些民間高手。

蔡啟鴻高中學商，因為父親是水電師傅從小耳濡目染，20歲退伍後繼承父業至今20多年，蔡啟鴻表示，工作閒暇時愛種樹，尤其喜歡雕型黑松，但每次自己買回來雕型都失敗，一次整理分類回收銅線，發現細銅線綁成一束很像黑松葉子，試著用不同大小的銅線「纏」塑出雕型的黑松盆栽，讓廢棄銅線有新生命。

蔡孟真指出，廢棄的銅線可以做成栩栩如生的藝術創作品，第一次看到蔡啟鴻的作品很驚訝，有天她拿一盆黑松回家，爸爸蔡永常看到也好喜歡，她要拿走時爸爸說，「上面有寫他的名字（蔡永常綽號黑松）是他的，怎麼可以拿走！」可見有多像真的。

蔡孟真說，民間有許多庶民藝術創作者，為提供這些民間高手舞台，計畫籌辦一場庶民藝術創作聯展，同時義賣作品幫助社會弱勢。

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