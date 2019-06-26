苗栗「音樂FUN暑假」演唱會開跑 魏嘉瑩清新嗓音迷倒學生

2019-06-26 14:07

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣政府苗北藝文中心迎接暑假，於7月20日晚間7點半推出「音樂FUN暑假」活動，請來魏如萱、宇宙人、黃奕儒、魏嘉瑩等知名歌手輪番開唱，今早魏嘉瑩先在縣立興華高中演唱自創歌曲《花香》、樂團五月天歌曲《倔強》等，全場師生聽得如癡如醉；苗栗副縣長鄧桂菊也歡迎鄉親即早搶票，感受苗北盛夏音樂嘉年華魅力。

五月天主唱阿信強力推薦的新生代清新女聲魏嘉瑩，首度走進苗栗校園，用清澈溫暖嗓音唱出優美歌聲，現場師生們也隨之著迷，安可喊聲不斷。魏嘉瑩也以自身經歷，描述喜歡剪短髮做中性打扮，但卻受媽媽反對，母女不斷溝通的心路歷程，寫成「喜歡我吧」一曲，勉勵所有徘徊茫然的年輕人都能勇敢做自己。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，此次苗北藝文中心邀請到兩度在小巨蛋開唱的「文青教主」魏如萱、各大音樂祭必邀夯團宇宙人、五月天演唱會指定開場嘉賓黃奕儒及實力派創作清新女歌手魏嘉瑩，陣容皆唯一時之選，希望縣內青年朋友能夠到桃竹苗地區最棒的藝文場館感受夏日音樂魅力。

苗北藝文中心指出，希望藉由此次活動，形塑屬於苗栗年輕人的音樂節雛形，未來能以更大規模的音樂慶典形式呈現，讓苗栗藝文活動更加多采多姿。而「音樂FUN暑假」演唱會將於7月20日晚間7點半假苗北藝文中心舉行，票價從400至1300元，購票資訊可洽兩廳院全台售票處及苗北藝文中心。

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