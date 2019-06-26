醫病》痣好壞台大AI秒讀有結果 減少不必要病理切片

2019-06-26 13:39

〔記者林惠琴／台北報導〕台大醫院與科技業者合作，運用人工智慧（AI）協助醫師判讀臨床上容易混淆、不易診斷的基底細胞癌、黑色素瘤、鱗狀細胞癌、痣、脂漏性角化症／老人斑等皮膚疾病，只要拍下病灶照片上傳，幾秒鐘結果就可出爐，有利加速臨床診斷，更降低不必要的患者病理切片。

台大醫院皮膚部主治醫師詹智傑表示，在臨床上，許多皮膚疾病很難單靠肉眼診斷，其中，最不容易辨識的像是基底細胞癌、黑色素瘤與痣，以及鱗狀細胞癌與濕疹，但惡性腫瘤誤判恐延誤治療須更謹慎；另有良性的脂漏性角化症／老人斑則是常見惡形惡狀，從外觀判斷可能以為是惡性，進而做了不必要的侵入性病理切片。

詹智傑指出，為了提高皮膚疾病診斷的精準性，台大醫院開發皮膚科疾病分類的臨床決策支持系統技術，收集上千筆病灶資料，結合人工智慧演算法，經模型訓練、測試，成功發展出可在臨床應用的手機App。

「人工智慧如同化身第二位醫師！」詹智傑說明，目前已在台大醫院皮膚科門診驗證試用中，只要醫師輸入病歷號、對準病灶拍照、勾選欲判讀的位置，再上傳至內部雲端，幾秒鐘就會回傳系統診斷結果，包含基底細胞癌、黑色素瘤、鱗狀細胞癌、痣、脂漏性角化症／老人斑，或是正常、其他，準確率已可達到9成，未來會再進一步拓展到其他皮膚疾病使用。

詹智傑強調，一個疾病診斷包含視診、問診、觸診，人工智慧可協助視診，提高病灶判斷精準性，並可能改變過去醫師不容易判斷的病灶只能透過病理切片結果協助確診的情形，有機會降低不必要的病理切片。

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