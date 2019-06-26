台灣之光！雷千瑩、陳麗如射箭世錦賽奪金 侯友宜頒獎金

2019-06-26 13:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣射箭代表隊在甫落幕的2019年荷蘭世界射箭錦標賽拿下3金、1銅的佳績，其中新北大將陳麗如勇奪複合弓女子團體賽金牌，雷千瑩拿下反曲弓女子團體賽及個人賽雙料金牌，表現亮眼。新北市長侯友宜今天頒發獎金給2人，盛讚陳麗如與雷千瑩是「新北之光」，更是「台灣的驕傲」！

38歲的陳麗如從16歲成為選手，曾在2004年雅典奧運奪下女子反曲弓團體銅牌，是台灣女子射箭項目第一面奧運獎牌，今年代表台灣拿下2019世錦賽複合弓團體金牌，擔任國手期間，歷經母親生病中斷訓練、車禍、手指救傷等低潮，於2014年仁川亞運轉戰複合弓項目重披戰袍，奪得女子團體賽銀牌。

陳麗如表示，從反曲弓轉換為複合弓，是完全不同的訓練，反曲弓要戴指套，複合弓則是扣扳機，轉換過程有些辛苦，不過現在獲得資源比以前多，如今她也擔任義務教練，培訓國、高中及大專選手。她說，運動舞台很迷人，期許自己保持18歲的體能、38歲的心理技能，繼續在運動場上努力。

外號「雷母」、29歲的雷千瑩，分別在2017年全國運會、2017年台北世大運及2018雅加達亞運團體賽項目取得前2名佳績，今年世錦賽勇奪女子團體賽金牌，個人賽表現精湛，擊敗前任及現任世界紀錄保持人南韓的崔美善、姜彩瑛，成為台灣首位於世錦賽奪金的名將，確定取得征戰2020東京奧運的門票。

雷千瑩表示，世錦賽是高難度的挑戰，她保持平常心應戰，不去想競爭對手的技術，也不是腦中只想奪牌，而是期許自己發揮實力、做到最好，雖然比賽過程仍會緊張，但她以深呼吸、放鬆來舒緩情緒。面對明年的東京奧運，雷千瑩將提早準備訓練計畫，加強體能、保持技術水準，她並感謝中央及地方政府與體育團體的協助，讓選手得以無後顧之憂訓練。

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