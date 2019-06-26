莊中福德祠「神」奇...治水挖到一窩蛇 居民特立土地公像

2019-06-26 13:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚王田莊中福德祠香火鼎盛，興建原因在於當年農田水利會要治水，在福德祠的現址挖溝，竟挖到一窩蛇，嚇死開挖土機的工人，挖土機竟也動不了，眾人請教耆老，表示土地公顯靈，在工人拜拜後，挖土機竟然也動了，之後當地人在原地先掛土地公神像，逐步成土地公廟。

王田莊中福德祠是王田人重要的信仰，約60年前，現址並未有太多建設，全部都是農田，沒有路燈，小朋友經過都很害怕，因此長輩在角落設了一個石頭公來擋煞。

由於該處空地過去是用圍籬圍起來，剛好面對知高圳，時常會淹水，農田水利會為了要治水，便在原地要挖一個水溝，當開著挖土機的工人一挖，竟挖到一窩的蛇，差點把工人嚇死，但奇特的是，挖土機竟然也動不了。

由於民間習俗，認為蛇和土地公關係密切，有人認為，蛇龜二物皆為土地公所管，有人認為土地公是蛇的化身，因此當時在地的張姓耆老認為是土地公顯靈，工人便急忙買了一些祭品來拜，奇特的是，挖土機竟然動了，而地方人士還供奉了土地公的畫像，供桌下就是石頭公神。

14年前，當地有一位信徒夢到土地公說因為原址一直淹水，因此希望能蓋廟，信徒們便刻了神像，還合力募資蓋廟，現今香火鼎盛。

現任主委劉清欽表示，由於土地公廟蓋廟後，香火鼎盛，抱持取之十方用之十方信念，香油錢都會固定捐款給弱勢民眾，並且在重陽節買麵線及豬腳麵線送給里內的老人。

然而，因莊中福德祠空間小，並沒有開會的地方，便向水利會承租福德祠旁的空地，不但設辦公室，還整理成為一個綠美化的福德小公園，公園還設景觀台，要讓地方的民眾散步並且望高紓壓。

莊中福德祠的信眾除了當地的民眾，還有兩個工業區等中小企業的老闆及員工。

劉清欽表示，莊中福德祠很靈驗，很多人都會還願，其中有一位婦人是老闆娘，為了還願，主動放下身段來清掃福德祠公園的廁所，相當特殊。

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