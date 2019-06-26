海科館與科教館締結姐妹館 共推超值聯票

2019-06-26 12:11

〔記者林欣漢／基隆報導〕國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館今天締結姐妹館，由海科館長陳素芬、科教館長陳雪玉代表簽屬合作備忘錄，共推240元的兩館聯票，7月起開放購買，有兩館門票及期間限定餐飲、特展等優惠折價券，數量有限，售完為止。

陳素芬表示，海科館擁有豐富的海洋教育和文化資源，科教館更是北台灣科普教育的重鎮，盼藉由締結姐妹館，鼓勵民眾多多運用博物館資源，啟動生活休閒及教育學習的新動能。

陳雪玉也說，科教館是環境教育認證的場域，今年引進「Out to Sea」等特展，都是在城市中以展示、教育活動的方式帶領觀眾認識自然、愛護自然，未來兩館將持續緊密合作，讓民眾可以一次享受兩個館多元的科學及科技體驗。

館方表示，除了個別提供所屬會員購票優惠，7月1日起共同販售兩館聯票，內含未設期限的兩館門票及期間限定餐飲、特展等優惠折價券，票價240元，未來也將藉由移展雙方特展，提供台北及基隆民眾多元的參觀視野。

像是在海科館廣受好評的「針織珊瑚」特展，夏天就會移展到科教館4樓。而以家中起居空間，連結廢棄物和生活之間關係，引領人們反思的科教館「大海的塑囚」台灣展區「海呀!我的家」，也計畫於明年寒假移展海科館。

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