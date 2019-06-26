到夜市學做小吃創意料理 新北暑假辦夜市學堂

2019-06-26 12:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕迎接暑假！新北市政府市場處和資策會合作，暑假將在新店安和夜市（7月5、6日）、永和樂華夜市（7月19、20日）、汐止觀光夜市（8月16、17日）和樹林興仁花園夜市（8月30、31日）舉辦「新北夜市學堂」，活動結合夜市文化，推出AR/VR科技驗、1元起標競標做公益和夜市創意料理現場教學，享受購物美食樂趣。

新北市市場處表示，活動皆為免費參加，舉辦時間為晚間7點半至9點半，除了夜市料理需要報名之外，其他活動只要到現場就可以直接參與。夜市料理體驗於各夜市活動當天7點半至8點半舉行，各場限10組親子報名，27日中午12時於「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁報名，額滿為止。

新北市副市長吳明機表示，今年首度和資策會合作，希望新北夜市文化結合科技，注入學習元素，歡迎親子參加。

市場處表示，活動結合科技讓夜市遊戲升級，包括新北市360度環景、安和夜市許願天燈、樂華夜市神射手、行動支付彈珠檯等科技互動體驗，詳情可至「來新北逛菜市」臉書粉絲頁查詢。

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