批「長榮打壓員工全香港都知道」港龍航空工會聲援空服員罷工

2019-06-26 12:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮勞資談判陷入膠著，台鐵產業工會、台北市醫師職業工會、華航工會、消防員工作權益促進會及國泰港龍航空空勤人員今天出面聲援長榮空服員罷工。

國泰港龍員工表示，港龍航空工會非常支持此次長榮空服員罷工，長榮航空不斷打壓他的員工，這是全香港都知道的，他們用職權去管理他們的員工是不成功的，在香港航空業，國泰和港龍航空都願意和工會談判，讓外界知道公司需要跟工會配合才有進步空間。

這名員工表示，今天已經第7天了，長榮都不願意出來跟工會談，長榮不知道的是空服員是公司重要資產，不知道因為空服員的努力才能讓管理層每天安睡，空服員付出的代價都是靠自己爭取，為什麼公司不願意提供好的環境，很多人說不爽不要做，但若每個行業都這樣子，每一家公司還有進步的空間嗎？這樣對勞動市場是好事嗎？員工要求更好的待遇完全沒有錯，錯的是長榮威權式的管理。

台鐵產業工會理事長王傑表示，長榮空服員罷工到現在已經進入第7天了，長榮航空一直維持強硬態度，更用一連串的方法打壓工會會員，企圖瓦解工會行動，長榮航空不應該否認的事實是，第一，這場罷工絕對不是「突襲罷工」，從桃園市政府勞資爭議調解不成立，到5月13日到6月6日的罷工投票，到6月7日投票通過，已有新聞媒體大幅報導，長榮完全沒有請其他航空公司協助，故意讓損害擴大。而且工會已表明不會在端午節罷工，更挑在暑假未來臨前的6月底罷工，已有誠意減低罷工行動效果，公司刻意抹黑完全沒道理。

第二，這場罷工就是「合法罷工」，不僅是如文化大學法律系教授邱駿彥、東華大學財經法律研究所副教授張鑫隆、政治大學勞工研究所教授成之約等學者，甚至包括勞動部長許銘春和桃園市政府勞工局，都已經強調這次的罷工是合法罷工，長榮航空公司還要故意訴訟求償，明顯是為打擊工會。

一位到場聲援民眾表示，站在勞工立場上可以趕快跟工會協調，盡快解決勞工爭議；民眾張小姐表示，搭過長榮航空飛機，很喜歡長榮航空，要跟每一位地勤、空服員、機師和行政人員說謝謝，因為喜歡這家航空公司，所以不願意成為過勞的幫兇，支持的公司是願意解決問題的公司，而不是把有問題的人解決掉，長榮高層應拿出魄力解決問題。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法