行銷「夏日紅寶石」！南化芒果節「採芒又集芒」 報名秒殺

2019-06-26 12:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南芒果遠近馳名，尤其有「夏日紅寶石」之稱的愛文，更是深受歡迎，2019台南國際芒果節系列的南化產業文化活動，主打農村採果樂，區公所下個月中旬才要推出的「採芒GO樂」遊程與「集芒GO樂」尋寶之旅，迴響熱烈，開放報名後隨即額滿，成功行銷地方特色。

南化芒果節將於7月13日在當地的天后宮舉行，區長洪正國表示，有別於玉井的芒果冰品、楠西的芒果料理、左鎮的芒果烘焙等活動特色，而是主打芒果採果樂，以差異化行銷，帶領遊客體驗農村風情。

洪正國提到，南化芒果甜度高、品質好，外銷市場熱絡，區農會贊助了頂級的紅寶石愛文禮盒，並有市長黃偉哲，以及出身在地的金曲歌手曹雅雯簽名，活動當天將進行義賣，所得捐助學校的營養午餐與社團展演基金，歡迎各界共襄盛舉。

區公所今天為7月13日登場的「南化芒採蜜」活動熱鬧造勢，市政府農業局長李朝塘指出，全力推廣下，在超商與全聯都有賣台南芒果，強化銷售通路，並成立應變小組，即時處理內外銷與加工作業，帶動產業更大的收益。

南化區農會總幹事溫進添說，當地芒果栽培面積有1300公頃，7成以上是愛文品種，目前外銷收購價每公斤70到90塊錢，相當穩定。

溫進添強調，農會共同運銷已開辦逾30年，主要是嚴格分級，成功建立市場口碑，深受消費者信賴，供不應求。

為了推廣在地芒果，區公所在產業文化活動時，推出了採芒GO樂」的接駁遊程，以及「集芒GO樂」的騎bike尋寶之旅，報名秒殺，共260人，全部額滿。

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