苗栗市民廣場29日起噴水 沁涼整個暑假

2019-06-26 12:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市「市民廣場」噴水設施，將於29日起到9月1日運轉開放，市公所今天辦理啟動儀式，並邀小朋友體驗，大夥玩得不亦樂乎。市公所表示，噴水設施於開放期間的每週二下午4點到晚間8點運轉，每週一實施機械保養及蓄水池清洗，歡迎大家於暑假期間來沁涼一下。

苗栗市「市民廣場」噴水設施於往年開放期間，都聚集大批孩童遊玩戲水，已成為孩子們最快樂的消暑水樂園。市公所表示，基於戲水區水質衛生考量，於開放前已多次清洗蓄水池設備，經水質衛生檢測合格後始對外開放，以保障戲水民眾的衛生安全；戲水期間也將每日換水並隨時針對水質做管控，讓大家快樂、安心的戲水。

戲水設施有親子水舞、趣味開關注、水簾凱旋門、棕梠樹戲水組、魔術跳泉、地雷區、12生肖噴水設施，開放時間配合播放國、台、客語兒歌及夜間燈光效果，讓音樂、視覺與戲水現場融為一體。

市長邱鎮軍於啟動儀式時表示，噴水場地雖小，但樣樣俱全，鄉親不需跑去外地便能消暑解熱還能親子同樂並暫離電子產品的危害。另呼籲家長與小朋友務必配合相關戲水規定，共同維護戲水天堂，讓戲水民眾享有一處優質的戲水空間。

苗栗市公所公園路燈管理所也提醒民眾，勿以塑膠袋或其他物品塞住噴水孔，進入戲水區請脫掉您的鞋子、勿帶寵物進入；開放期間市民廣場週邊開放右側單邊停車，並不得影響週邊機關出入為原則，請大家配合。＃

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