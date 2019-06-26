直播發達導致助印減少 白沙屯媽祖婆網站堅持印製進香DVD

2019-06-26 12:03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一群熱愛白沙屯媽祖婆信仰的義工所成立的白沙屯媽祖婆網站，每年都會全程記錄白沙屯媽祖徒步進香的點點滴滴，並發行DVD，開放全台灣各地索取，不過可能因網路直播發達緣故，助印大德大幅減少，開放索取點從150個減少為今年55個，但網站仍表示，只要有能力，將會持續製作。

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬指出，16年前集信徒之力量，義務拍攝製作壓製編輯成二片DVD四小時片長與套書發行至今，主要是想分享媽祖婆進香期間所所有的事蹟與點滴。

自從白沙屯媽祖婆網站發行DVD、專書後，也曾獲得文化部定，感謝白沙屯媽祖婆網站付出，且DVD更是不少信眾回憶或一覽媽祖婆進香的全紀錄，彌足珍貴，駱調彬更不惜耗費鉅資，出動8機轉播忠實記錄，雖非官方組織，仍獲得不少信眾肯定。

不過，因網路直播逐漸發達，進香出發、途中與回宮時可見到不少信眾利用手機等器材進行網路直播，今年願意協助助印人數急遽減少，開放索取點也僅剩55個，畢竟科技發達趨勢難以阻擋。

但是駱調彬強調，白沙屯媽祖婆網站不會停止印製DVD，強調只要有能力繼續拍攝製作，就會繼續發行，讓更多朋友來跟白沙屯媽祖結緣。

不過未來發行的DVD，將不同以往發行兩套，只發行一套，儘管如此，駱調彬表示仍會會繼續為白沙屯媽祖做記錄。

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