竹35線邊坡崩塌 警徹夜守護

2019-06-26 11:53

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣橫山警分局表示，昨天晚間位於橫山鄉豐田村的鄉道竹35線3.5K路段，因瞬間強降雨造成邊坡坍塌，警員巡邏發現後除立刻發起封鎖線外，並徹夜守護現場直到今天上午，避免用路人誤闖發生危險，確認道路搶通後才放心離開。

警方表示，橫山派出所警員游智翔、賴鈺瑩昨晚8點30分巡邏經過竹35線3.5K路段，發現路旁邊坡崩塌嚴重，土石仍持續散落佔據車道的2/3寬度，他們考量現地照明不足，車輛通行非常危險，立拉起封鎖線、架設三角錐，並通報勤務指揮中心請鄉公所派工搶修。

警方表示，為了顧及用路人行車安全，橫山警分局自該路段發生坍塌至今日上午9點道路搶通為止，均編排警力前往現場加強巡邏、警戒，而且游智翔、賴鈺瑩在完成封鎖線架設後，就冒著夜間大雨逐戶通知附近住戶，告知他們暫時繞道通行，把可能發生意外的機率降到最低，確保用路人安全。

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