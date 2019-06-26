國教盟擬告招聯會 要求國立大學今年外加指考名額

2019-06-26 11:51

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考將在7月1日、2日及3日登場，國教行動聯盟等家長團體今赴教育部前陳抗，他們要求國立大學在不影響教學品質的條件下，今年以外加方式提高指考的錄取名額，由23％提高到50％以上。教育部高教司回應，通案不可能增加指考名額，但因台大牙醫繁星增額錄取7人，是否會外加指考名額，將在7月上旬有結果。

國教行動聯盟理事長王立昇表示，教育部及招聯會曾在103年公布「先考後招」原則，104年經教育部核可，依此原則，所有入學考試成績公布後，再依序進行個人申請與分發招生作業，105年也獲得逾8成教師及民眾認同，但104年7月改由清大校長賀陳弘接任招聯會召集人後，竟改變「先考後招」原則，變成仍先申請再分科測驗的「考招考招」兩次分發方案，事後以電子郵件追認，他們質疑有公文書登載不實之嫌。

王立昇表示，18位今年覺得權益授損的家長將集體提出訴願，他們指責，今年指考錄取名額不到三成，對把主力放在指考的學生來說，非常不公平，而學測不具鑑別度。

有一個家長不滿表示，他的小孩學測成績是74級分，數學14級分，但6個志願填4個醫學系均未上。不過，有大學說明，今年數學較簡單，數學滿級分15級分人數，今年是去年的兩倍，醫學系都是採計數學成績，數學沒有滿級分，等於沒有機會。

王立昇表示，他們要求確認招聯會常委會「考招考招」的決議及會議紀錄無效，應採「先考後招」方式辦理，今年並以外加方式提高指考錄取名額。

教育部高教司科長郭佳音表示，教育部會請招聯會說明103年決議過程，不過當時形成的考招三原則「以個人申請入學為主、多管道多資料參採、強調素養和跨領域及多元選修、重視學習歷程、考試成績公布後再依序招生」是建議，提供招聯會作為決策參考，但定案仍須依大學招生自主精神，尊重招聯會最終決議，因招聯會是依大學法組成，如國教盟針對招聯會提行政救濟，教育部會請招聯會依法答辯。

至於國教盟要求今年外加指考名額，科長郭佳音表示，今年各項招生管道名額及簡章均已公布，繁星推薦及個人申請也辦完，且歷年來為免重覆錄取，也規定錄取學生不能再參加指考分發，如臨時改變指考名額將嚴重影響招生公平性，因此通案上是不可能增加指考名額，但台大牙醫是特殊個案，將在七月上旬作出決定。

招聯會澄清，招聯會70所會員大學，投票選出15所常委學校成立常委會，為平時決策機構，111學年度適用的「大學多元入學方案」，均由常務委員會及會員大會討論以最大共識决定，亦即「考招考招」兩次分發案，在106年3月29日會員大會中，以舉手表決方式確認，57票同意、1票不同意，依法報教育部核定，但招聯會尊重任何人依法律可主張之權利。

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