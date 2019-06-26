占用親善車位 高市29日起最高罰1200

2019-06-26 11:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕為方便孕婦和家有6歲以下子女停車，避免一位難求影響其安全與方便，全市劃了1010格粉紅色孕幼「親善」專用停車格，市府發現有不少車主貪圖一時之便違停，勸導近1年後，交通局宣布29日起違規占用者，開罰600至1200元。

交通局表示，為便利準媽媽及6歲以下小朋友在特定場所附設停車場上下車使用，包括市府、百貨公司、大賣場、車站機場、區域級醫療院所及觀光景點，都設有「親善」停車格，並在93處公民營路場，規劃專供孕婦和6歲以下兒童的停車位，估計全市共267處停車場，可提供1010格專用車位。

交通部規定「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」規定，該種專用停車位僅供乘載孕婦或6歲以下兒童的車輛使用，未具有相關停車識別的車輛不得停放，更從6月29日起全面取締開罰，有違規占用事證通報交通局，立即依停車場法第40-1條規定，處600元以上1200元以下罰鍰。

交通局指去年8月1日起，各醫療院所開始在發放孕婦、兒童健康手冊時，一併發放孕婦、兒童停車位識別證，如果未領到由醫院發放識別證，或家中有小朋友是在107年7月31日前出生者，都可以攜帶孕婦、兒童健康手冊，就近到交通局1樓停車繳費櫃檯、7樓停車工程科櫃台，或全市17處立體公有停車場管理室領證，不限由父母親自領證，若識別證遺失可再持健康手冊到交通局各發放處所申請補發1次。

符合資格車輛停入該專用車位時，須將粉紅色孕母卡（可使用至預產期）、黃色兒童卡（可使用至小朋友年滿6歲前）停車位識別證，或孕婦、兒童健康手冊，或母嬰親善汽車停車證（圓形卡，可使用至小朋友年滿2歲前）等識別證明放置於前擋風玻璃明顯處，供管理人員查核辨識。

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